وفـاة شخص بحادث سير ومعرفة الفاعل

بتاريخ 2022/6/1 أخبر فرع مرور حماة بتعرض شخص للصـدم من قبل سيارة مجهولة في محلة شارع العلمين أدت لوفـاته، وعلى الفور توجهت دورية من قسم التحقيق بفرع مرور حماة إلى موقع الحـادث ومن خلال البحث والتحري تم التوصل لمعرفة ذوي المتوفي وتبين أنه يدعى (رشيد . س) ، وتم تسليمهم الجـثة أصولاً.

وبعد تقصي المعلومات عن الحـادثة تم التعرف على السيارة الصـادمة وهي نوع (هونداي بورتر بيضاء اللون) وسائقها يدعى (عبد العزيز. ج) ومن خلال البحث عنه تم التوصل لمكان تواجد السيارة وحجزها، وتبين أن السائق متواري عن الأنظار، ومازالت الأبحاث مستمرة عنه حتى إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى القضاء المختص.