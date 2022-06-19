إنجاز سريع لمعاملات صندوق التكافل الاجتماعي وصرف الإعانة خلال أسبوع

دمشق – بشير فرزان

أكد عدنان الطوطو رئيس اتحاد عمال دمشق أنه نظراً لضغوطات الحياة والوضع المعيشي الصعب والواقع الاقتصادي الذي يواجه تحديات جمّة ويترك آثاراً سلبية على حياة العامل، تعمل النقابات العمالية للتخفيف عن كاهل العامل من خلال إيجاد منافذ تقدّم فيها مزايا وخدمات له. وأوضح أنه تمّ التوجيه إلى كافة النقابات بإجراء التعديلات المناسبة لصناديق المساعدة، وتمّ أخذ شرعية الموافقة وقرار من أعضاء المؤتمر بتفويض أعضاء مكتب النقابة بإجراء التعديل، وتمّت المصادقة عليه من الاتحاد العام، وباشرت النقابات بالصرف على المزايا الجديدة، وتمّ أيضاً تعديل صندوق التكافل الاجتماعي المركزي على مستوى الاتحاد بحسب توجيهات المكتب التنفيذي للاتحاد بأنه كلما وُجد في الصناديق وفورات يجب أن تنعكس بشكل إيجابي على العمال من خلال المساعدات التي يقدّمها لهم.

وبالنسبة للخدمات التي يقدّمها الصندوق لمشتركيه والتعديلات التي تمّت أشار الطوطو إلى تقديم إعانات نهاية الخدمة، والاستقالة، والنقل، والتسريح الصحي، والوفاة والكوارث (المرض العضال.. وغيره)، حيث تمّ اقتراح تعديل النظام الداخلي بما يحقّق المساواة والعدالة ما بين المنتسبين للصندوق، وحسب تاريخ الانتساب، وفق نظام الشرائح وحسب سنوات الخدمة للانتساب لتحقيق العدالة. ولفت إلى أن إعانات نهاية الخدمة أو الاستقالة أو النقل أو التسريح الصحي تتمّ حسب نظام شرائح، فالخمس سنوات الأولى كل سنة 22 ألف ليرة، والخمس سنوات الثانية كل سنة 27 ألف ليرة، والخمس سنوات الثالثة كل سنة 35 ألف ليرة، والخمس سنوات الرابعة كل سنة 40 ألف ليرة، وإعانة المشترك في حال اشتراكه منذ بداية الصندوق إلى الآن يحصل على 450 ألف ليرة.

وفيما يخصّ إعانة الوفاة على نظام الشرائح، بيّن الطوطو أن الاشتراك في الصندوق لمدة أقل من خمس سنوات 15 ألف ليرة، والخمس سنوات الثانية من الاشتراك كل سنة 18 ألف ليرة، والخمس سنوات الثالثة من الاشتراك كل سنة 25 ألف ليرة، والخمس سنوات الرابعة من الاشتراك كل سنة 30 ألف ليرة.

ولفت إلى تمّ تعديل مبلغ إعانة الكوارث من 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة، مؤكداً أنه تمّ العمل بالنظام الجديد ابتداء من 21/ 5/ 2022 حيث يتمّ إنجاز المعاملة خلال أيام وتُصرف الإعانة خلال أسبوع.