الدفاع الروسية: مصرع أكثر من 50 جنرالاً وضابطاً أوكرانياً ومئات المسلحين والمرتزقة الأجانب

البعث – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن أكثر من 50 جنرالاً وضابطاً أوكرانياً قضوا بضربة صواريخ من طراز “كاليبر” استهدفت مركز قيادة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية.

وفي إفادة صحفية أدلى بها اليوم الأحد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قال: خلال اليوم الماضي أصابت صواريخ من طراز “كاليبر” عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر، مقر قيادة للقوات الأوكرانية قرب قرية شيروكا داتشا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، في الوقت الذي عُقد فيه اجتماع عمل لقيادات مجموعة “الإسكندرية” العملياتية الاستراتيجية هناك.

وأوضح المتحدث أنه نتيجة الضربة، لقي أكثر من 50 جنرالاً وضابطاً من القوات المسلحة الأوكرانية مصرعهم، بمن فيهم ممثلو هيئة الأركان العامة وقيادة مجموعة “كاخوفكا” وقوات الهجوم الجوي والتشكيلات العاملة على محوري نيكولايف وزابوروجيه.

إلى ذلك، أعلنت الدفاع الروسية أن ضربة صواريخ من طراز “كاليبر” عالية الدقة بعيدة المدى أدّت إلى تدمير 10 مدافع هاوتزر M777 عيار 155 ملم وما يصل إلى 20 مدرعة قتالية قدّمها الغرب إلى نظام كييف.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية أن الضربة التي نفذت في الساعة 20.30 مساء أمس، استهدفت المعدات التي استلمتها أوكرانيا من الغرب خلال الأيام العشرة الماضية، وكانت موجودة في أرض مصنع للمحولات في مدينة نيكولايف (جنوب).

وفي المساء نفسه، أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو قطاراً يقل أفراداً وأسلحة ومعدات للواء أوكراني وصل إلى منطقة القتال في دونباس، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 100 جندي وتدمير 30 دبابة ومدرعة.

وفي ساعات فجر الأحد تم القضاء على ما يصل إلى 200 مسلح، بمن فيهم مرتزقة أجانب، وتدمير راجمتي صواريخ من طراز “غراد”، و10 عربات مشاة قتالية وناقلات جند مدرّعة، في منطقة سيليدوفو في جمهورية دونيتسك.

ودمّر الطيران الروسي 4 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة المدفعية في دونيتسك، ومنصة إطلاق لنظام الصواريخ Buk-M1 المضاد للطائرات في لوغانسك.

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية 22 موقعاً للقيادة و48 قطعة مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى قوات ومعدات للجيش الأوكراني في 123 منطقة.

ودمّرت ضربة نفذتها منظومة صواريخ “إسكندر” التكتيكية على أراضي مصنع خاركوف لإصلاح الدبابات راجمتي صواريخ من طراز “أوراغان”.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز Su-25 في منطقة نيكولايف.

وأدّت ضربات سلاح الجو والمدفعية والصواريخ الروسية خلال يوم إلى القضاء على أكثر من 400 متطرّف وتدمير 10 دبابات ومدرعات أخرى و11 قطعة من المدفعية الميدانية و11 راجمة صواريخ و28 مركبة خاصة.

وقالت الدفاع الروسية: إن الهجوم في اتجاه سيفيرودونتسك يتقدم بنجاح، وأكدت أن وحدات الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك، بدعم من القوات الروسية، قامت بتحرير قرية ميتيولكينو، مضيفة: إن بعض وحدات القوات الأوكرانية بدأت تغادر منطقة القتال بسبب انخفاض الروح المعنوية ونقص في الذخيرة وقلة الإسناد.

من جهة ثانية، قال روديون ميروشنيك سفير جمهورية لوغانسك في موسكو: إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن مجموعة من عناصر كتيبة “أيدار” الأوكرانية المتطرّفة استسلموا في ضواحي مدينة سيفيرودونتسك.

وكتب السفير على قناته في تيليغرام: “في ضواحي مدينة سيفيرودونتسك- في ميتيلكينو، تم تأكيد استسلام عناصر من أيدار. لقد وقعوا في الأسر مع بعض قادتهم. تم تطهير القرية بالكامل”.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني مطلع، لمراسل “نوفوستي”: تم القبض على أحد رؤوس كتيبة “أيدار” عند اقتحام قرية ميتيلكينو.

جاء ذلك بينما قالت وزارة الدفاع الروسية: إن مقاتلات أوكرانية من طراز “سو25” هاجمت مواقع عسكرية أوكرانية بالقرب من شيروكويه في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وجاء في بيان الوزارة، أمس السبت: “في الساعة 13:30 يوم 18 حزيران، هاجمت مقاتلات من طراز سو25 تابعة لسلاح الجو الأوكراني مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في قرية شيروكويه في منطقة دنيبروبتروفسك”.

من جهتها، قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية: إن الجيش الأوكراني قصف مرة أخرى صباح اليوم قرية ميخائيلوفكا في الجمهورية.

وأضافت القيادة في بيانها: “تم تسجيل قصف لقرية ميخائيلوفكا بثماني قذائف من عيار 122 مم”. وهذا ثاني قصف للمنطقة منذ بداية اليوم – في الساعة 5:20، أطلقت قوات أوكرانية ست قذائف من عيار 152 مم باتجاه ميخائيلوفكا، بالإضافة إلى ذلك، تم قصف قريتي بانتيليمونوفكا وأوزريانوفكا.

وأشارت القيادة إلى أن الجيش الأوكراني قصف قرية أوزريانوفكا مرتين خلال خمس دقائق، وأطلق خلالها 15 قذيفة من عيار 122 مم، وذلك في التاسعة والنصف وفي الساعة التاسعة و35 دقيقة من صباح اليوم.

وقالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية: إن سبعة مدنيين لقوا مصرعهم نتيجة قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال اليوم الماضي.

وذكرت القيادة في بيانها اليوم، أن القصف أسفر كذلك عن إصابة 24 شخصاً آخر بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان: “على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 18 حزيران حتى الساعة 8:00 صباحاً يوم 19 حزيران، قتل سبعة أشخاص وأصيب 24 آخرون نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية”.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تفتح نيرانها بشكل يومي على مدن وقرى جمهورية دونيتسك من المدفعية الثقيلة ومدافع الهاون وراجمات الصواريخ.

وفي الاثناء، قال مصدر عسكري في قوات لوغانسك الشعبية: إن وحدات الجيش الأوكراني لا تزال تتمركز في المحطة الكهروحرارية أوغليغورسكايا الاستراتيجية في دونباس.

وشدّد المصدر على أهمية هذا الموقع لأن تحريره، سيسمح بمواصلة الهجوم وتضييق الحصار على القوات الأوكرانية في اتجاه ارتيوموفسك.

وأضاف: “تحتل القوات الأوكرانية مواقع في منطقة بوسط السد الموجود في المحطة الكهروحرارية أوغليغورسكايا. ومن المهم بالنسبة لهم السيطرة على هذه المنطقة من أجل منع قواتنا من التقدم ومواصلة الهجوم في منطقة ارتيوموفسك ووسلافيانسك وإكمال محاصرتهم في المنطقة التي يوجدون فيها حالياً”.

وأوضح أن هذا اتجاه استراتيجي مهم. ونوّه بأن القوات الأوكرانية تسيطر حالياً على محطة سفيتلودار للطاقة الحرارية وتطلق النار من هناك على مدينة سفيتلودارسك المحررة.

من جانبها، قالت قيادة القوات في جمهورية لوغانسك الشعبية: إن وحداتها تمكنت من قتل 32 عسكرياً من الجيش الأوكراني وتدمير 5 ناقلات جنود مدرّعة تابعة له.

وأضافت القيادة في بيانها اليوم: “خلال اليوم الماضي تكبّد العدو خسائر في القوة البشرية والمعدات العسكرية: 32 فرداً، وخمس ناقلات جند مدرعة، وثلاث آليات”.

وأشار البيان إلى أن ثلاثة من جنود العدو ألقوا أسلحتهم واستسلموا – “اتخذوا القرار الصحيح، وبذلك أنقذوا حياتهم”.

بدورها قالت قوات جمهورية دونيتسك: إن خسائر العدو الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية، زادت على 30 شخصاً وتم كذلك تدمير 3 راجمات صواريخ “غراد” وسيارتين مدرعتين وطائرة واحدة دون طيار من طراز “فوريا”.