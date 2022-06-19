الرئيس الأسد يتقبّل أوراق اعتماد وحيد مبارك سيّار سفيراً فوق العادة لمملكة البحرين

 

تقبّل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم أوراق اعتماد وحيد مبارك سيّار سفيراً مفوّضاً وفوق العادة لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية.

واستقبل الرئيس الأسد السفير سيّار وتبادل معه الحديث حول عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين متمنياً له النجاح في مهمته.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

وكان قد تم استقبال وتوديع سفير مملكة البحرين في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.

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