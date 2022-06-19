“السياحة”و”دمشق” تستكملان تحضيرات معرض الزهور

اطلع وزير السياحة م. محمد رامي مرتيني ومعاونه م. نضال ماشفج وعضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق م. مازن الغراوي على كافة الأعمال المنجزة لافتتاح معرض الزهور بدورته 42 والذي سيقام في حديقة تشرين.

ووفقاً لوزارة السياحة يشارك في المعرض نحو 200 جهة متخصصة حكومية وخاصة إضافة لمشاركات خارجية من عدة دول، كما يضم المعرض مشاتل مغلقة ومفتوحة ومناحل العسل ومنتجاته ومنتجي الوردة الشامية والمنتجات الطبية والعطرية ومنتجات المرأة الريفية والحرف التقليدية.

وبينت السياحة أن المعرض سيشهد فعاليات ثقافية وترفيهية منها فرق فنون شعبية ومسرح حر وخيال الظل وسينما الهواء الطلق وألعاب الأطفال وجناح خاص للمأكولات.