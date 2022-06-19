“الصناعة”تبحث تطوير أداء شركات النسيجية

عقد اليوم اجتماع بحضور وزير الصناعة زياد صبحي صباغ لمناقشة خطة العمل الحالية للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والتي تتضمن تقويم الانحرافات في عمل الوحدات الإنتاجية التابعة لشركة الألبسة الجاهزة “وسيم”، وتطوير القوالب المعتمدة في شركات الألبسة الجاهزة التابعة للمؤسسة ومواكبتها للقوالب والنماذج العالمية، وتطوير نوعية اللباس العمالي وتحسين جودته.

كما تم الاطلاع على سير العملية التدريبية لكوادر شركتي “وسيم” للألبسة الجاهزة و “الشرق” للألبسة القطنية في مجال التصميم والتفصيل والتي تتم بالتعاون مع مركز تمكين الشباب .