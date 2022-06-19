حزب ماكرون يخسر الأغلبية المطلقة

أظهرت توقعات أولية خسارة التحالف الذي يقوده الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في الجولة الثانية في الانتخابات التشريعية في البلاد.

وذكرت وكالة فرانس برس أن التوقعات الأولية التي أعلنت مساء اليوم في ختام الدورة الثانية للانتخابات تشير إلى حصول تحالف معا الذي يقوده ماكرون على 200 إلى 260 مقعداً ما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين علماً أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعداً. ولفتت التوقعات إلى أن حزب التجمع الوطني الذي تقوده مارين لوبن حقق اختراقاً كبيراً عبر حصوله على ما بين 60 إلى 100 مقعد في الجمعية الوطنية وذلك بعد أن ضاعف عدد نوابه خمس عشرة مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية في سابقة منذ أكثر من 35 عاماً.