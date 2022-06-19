مواضيع منوعة في معرض تخرج طلاب مركز أدهم إسماعيل

عرض ٢٦ فناناُ وفنانة من خريجي مركز أدهم اسماعيل للفنون التشكيلية مساء اليوم، وضم المعرض تسع وأربعين لوحة بحجم 50 x 70 وبتقنية الألوان الزيتية تنوعت في مواضيعها بين البورتريه بدلالاته الواقعية والتعبيرية والطبيعة الصامتة والمشاهد الطبيعية والمنظور والبيوت والحارات الدمشقية القديمة والمهن والازياء التراثية إضافة لمواضيع إنسانية ونفسية متعددة مع معالجة بعض اللوحات لقضايا خاصة بالطفولة اختلفت في أحاسيسها ومدلولاتها البصرية وما تحتويه من رسائل فنية وبأساليب تنفيذها ضمن المدرسة الواقعية كونها منهج التدريب الأكاديمي في المركز أنجزها الفنانون خلال ثلاثة أشهر.

واعتبر مدير الفنون الجميلة في وزارة الثقافة وسيم عبد الحميد أن مركز أدهم إسماعيل رافد قوي للحركة الفنية التشكيلية السورية ضمن إطار اهتمام واسع الطيف بالمتقدمين وطلبة المعهد على مدار سنتين ليخطو على مضمار الحياة التشكيلية خريجين فنانين .