استشهاد 11 عسكرياً باعتداء إرهابي بريف الرقة

ذكرت مصادر محلية أنه استشهد 13 عسكرياً وجرح اثنين آخرين كحصيلة أولية باعتداء إرهابي استهدف حافلة ركاب بين منطقة الجيرة وحقل العبيد النفطي على طريق البادية اثناء قدوم الحافلة من ريف الرقة الشرقي المحرر .

وربطت هذه المصادر بترجيحات اولية بين الحادث الارهابي وتهريب عدد من الدواعش يوم أمس من سجن الرقة الذي تسيطر عليه ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة أمريكيا.

مصدر عسكري أفاد أنه حوالي الساعة 30 : 6 صباح هذا اليوم تعرض بولمان مدني لهجوم إرهابي على طريق الرقة – حمص في منطقة الجيرة ، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين.