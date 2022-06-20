الأمم المتحدة تعلن فشل اللجنة الليبية المشتركة في حلّ الخلافات

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، الإثنين، فشل اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى الاجتماع خلال 10 أيام لحل الانسداد الدستوري.

وقالت ويليامز في مؤتمر صحافي، إنّ “اللجنة المشتركة أحرزت فجر اليوم 20 حزيران/يونيو،الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي”، معتبرة أنّ “الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى الانتخابات”.

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا “رئاستي مجلسي النواب الليبي و المجلس الأعلى للدولة المستشار عقيلة صالح و خالد المشري للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة”.

كلام المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جاء بعد انتهاء الجولة الأخيرة من أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” في القاهرة، وكان المجتمعون اتفقوا على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.