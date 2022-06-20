الحرارة إلى انخفاض والجو حار وصحو بشكل عام

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو اليوم حاراً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً في المناطق الساحلية مع أجواء سديمية مغبرة على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو صيفي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وسديمي مغبر على المناطق الشرقية والبادية وخلال الليل يكون الجو لطيفاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحاً.