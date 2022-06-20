القوات العراقية تدمّر 6 أوكار لـ”داعش” في العراق
البعث – وكالات:
دمّرت القوات العراقية ستة أوكار لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة صلاح الدين.
دمّرت القوات العراقية ستة أوكار لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة صلاح الدين.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم: إن اللواء الأول في فرقة الرد السريع وقسم استخبارات الفرقة بالتعاون والتنسيق مع طيران الجيش نفذوا عملية واسعة في وادي المحاسن غرب قضاء طوزخورماتو شرق محافظة صلاح الدين أسفرت عن تدمير 6 أوكار لعصابات (داعش) الإجرامية وتفجير عبوة ناسفة من الفريق الهندسي التابع للفرقة.
وكانت القوات العراقية المشتركة قضت أمس على ثلاثة من إرهابيي تنظيم (داعش) في محافظة الأنبار غرب البلاد.