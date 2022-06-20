القوات العراقية تدمّر 6 أوكار لـ”داعش” في العراق

دمّرت القوات العراقية ستة أوكار لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم: إن اللواء الأول في فرقة الرد السريع وقسم استخبارات الفرقة بالتعاون والتنسيق مع طيران الجيش نفذوا عملية واسعة في وادي المحاسن غرب قضاء طوزخورماتو شرق محافظة صلاح الدين أسفرت عن تدمير 6 أوكار لعصابات (داعش) الإجرامية وتفجير عبوة ناسفة من الفريق الهندسي التابع للفرقة.

وكانت القوات العراقية المشتركة قضت أمس على ثلاثة من إرهابيي تنظيم (داعش) في محافظة الأنبار غرب البلاد.