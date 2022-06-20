المطران عطا الله حنا: التحريض على البطريرك كيريل استهداف للكنيسة الأرثوذكسية

البعث – وكالات:

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن التحريض على قداسة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل هو استهداف للكنيسة الأرثوذكسية كلها.

وقال المطران حنا لدى استقباله اليوم وفداً إعلامياً يمثل وسائل الإعلام البريطانية: إن أي تحريض أو تطاول على هذه الشخصية الكنسية الأرثوذكسية الرفيعة، نعدّه تطاولاً على الكنيسة الأرثوذكسية بكاملها، لذلك لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي وصامتين ومتفرّجين على هذا التطاول على هذا الرمز الديني الكنسي الروحي الأرثوذكسي.

وأضاف: ليس البطريرك كيريل جزءاً من الصراعات السياسية، بل هو رجل سلام، ونحن في الكنيسة الأرثوذكسية، ونرفض من منطلقات روحية إيمانية وأخلاقية كل الحروب ومظاهر العنف والقتل في أي مكان من هذا العالم.

وقال: نطالب الجهات الغربية التي تحرّض على غبطة البطريرك كيريل، بأن تتراجع عن مواقفها العدائية ليس فقط تجاه قداسته، بل تجاه الكنيسة الأرثوذكسية بكاملها.

وأضاف: إننا في الوقت الذي نقف فيه إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ونصلي من أجل قداسة البطريرك كيريل، نتمنى ونسأل الله بأن تتوقف الحرب في أوكرانيا، وأن تحل جميع المشكلات السياسية عن طريق الحوار للوصول إلى الحلول المطلوبة.

وأشار المطران حنا إلى أن التحريض على رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية يعدّ عملاً عدائياً من جانب الغرب، وهو ليس موجّهاً ضد غبطة البطريرك كيريل، الذي يقود كنيسة فيها أكثر من 100 مليون مؤمن في روسيا وأوكرانيا وفي سائر أرجاء العالم فحسب، بل يستهدف الكنيسة الأرثوذكسية بكاملها، مضيفاً: لا قيمة لهذه الادّعاءات ولن يكون لها أي تأثير في الكنيسة وبطريركها وأساقفتها وكهنتها وأبنائها.