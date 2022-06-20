المقداد: سياسة سورية الخارجية قائمة على السيادة الوطنية 

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في عرض أمام المجلس، أن السياسة الخارجية لسورية ستبقى قائمة على أولويات السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي وسلامتها وتحرير كل شبر محتل والقضاء التام على المجموعات الإرهابية ورفض مشاريع التقسيم، مشدّداً على تطلّع سورية إلى علاقات قوية وبنّاءة مع أشقائها العرب ومع العالم بأسره بما يحترم مبادئ السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال المقداد: أشكركم على دعوتي للحديث أمامكم وأتشرّف بأن أكون هنا بين الممثلين المنتخبين من الشعب السوري والذين منحهم الثقة الغالية لتحمّل مسؤوليات كبيرة في ظل ظروف استثنائية وتحدّيات اجتماعية وسياسية واقتصادية وعسكرية مهمة تمرّ بها سورية، معرباً عن التقدير لمشاركة مجلس الشعب في فعاليات دولية مهمّة ساهمت في شرح مواقف سورية وأوضاعها وتطلّعات شعبها.

وأضاف المقداد: تابعنا جميعاً التصريحات والمواقف التاريخية التي عبّر عنها السيد الرئيس بشار الأسد خلال الأيام القريبة والتي تناول خلالها بالتحليل العميق مختلف الشؤون الوطنية الداخلية ومواقف سورية حيال القضايا الإقليمية والدولية الحالية، مؤكداً في هذا السياق أن وزارة الخارجية والمغتربين تقوم بمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس الأسد والخطوط التي رسمها للسياسة الخارجية المبدئية لسورية القائمة على الدفاع عن استقلالنا وسيادة قرارنا الوطني إلى جانب رعاية شؤون المغتربين السوريين في مختلف أنحاء العالم.