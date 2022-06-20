تسليم أكياس الخيش ديناً للفلاحين

استجابة لمقترح الاتحاد العام للفلاحين بتسليم الجمعيات الفلاحية الراغبة باستجرار أكياس الخيش ديناً لتسويق الحبوب إلى المؤسسة السورية للحبوب أو المؤسسة العامة لإكثار البذار بكفالة الاتحادات الفرعية في المحافظات…
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية تكليف كافة فروع المؤسسة السورية للحبوب في المحافظات بتسليم الجمعيات الفلاحية أكياس الخيش ديناً لمن يرغب بكفالة من اتحاد الفلاحين في المحافظة على أن يصار إلى استيفاء ثمن الأكياس من أول قائمة شراء ترد إليهم.

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