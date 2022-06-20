رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفييتية: متضامنون مع سورية

أكد وفد الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفييتية في مصر تضامنه الكامل مع سورية في حربها ضد الإرهاب وضد الاعتداءات الخارجية التي تستهدفها.

وأعرب الدكتور شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفييتية ورئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفييتية خلال لقائه السفير الدكتور بسام درويش رئيس بعثة الجمهورية العربية السورية لدى مصر عن دعم وتأييد الاتحاد لسورية في وقوفها ضد الحرب الإرهابية الظالمة التي تتعرض لها.

من جهته أكد الدكتور مجدي زعبل رئيس مجموعة الصداقة المصرية الأوزبكية أنه لا يوجد حديث عن الحرب أو السلام دون مصر وسورية.

بدوره أعرب السفير درويش عن دعم سورية لكل الذين يقدمون صورة حقيقية عن وطنهم ولا سيما عند عودتهم إليه.