طلبة سورية في روسيا ورابطة الدول المستقلة يناقشون قضاياهم

ناقش المؤتمر الدوري لفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا ورابطة الدول المستقلة قضايا وشؤون الطلاب المتعلقة بالدراسة والإقامة والسفر والمشاكل التي تعترض حياتهم.

وأشار سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد في كلمة خلال المؤتمر إلى الدور الكبير الذي يلعبه السوريون المقيمون في الخارج كونهم خير ممثلين لوطنهم ومدافعين عن قضاياه مشدداً على أن سورية تتعاون بشكل وثيق مع الأصدقاء والحلفاء وعلى رأسهم روسيا الاتحادية وتنسق معهم على أعلى المستويات لتحقيق مصلحتها.

ولفت حداد إلى الأداء المتميز الذي قام به فرع الاتحاد خلال الفترة الماضية وضرورة الاستمرار بتلبية طموحات الطلبة ومصالحهم.

حضر المؤتمر نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس قسم الفروع الخارجية عامر طلاس وممثلو شركتي الطيران السورية وأجنحة الشام في روسيا.