طلبة سورية في روسيا ورابطة الدول المستقلة يناقشون قضاياهم

ناقش المؤتمر الدوري لفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا ورابطة الدول المستقلة قضايا وشؤون الطلاب المتعلقة بالدراسة والإقامة والسفر والمشاكل التي تعترض حياتهم.

وأشار سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد في كلمة خلال المؤتمر إلى الدور الكبير الذي يلعبه السوريون المقيمون في الخارج كونهم خير ممثلين لوطنهم ومدافعين عن قضاياه مشدداً على أن سورية تتعاون بشكل وثيق مع الأصدقاء والحلفاء وعلى رأسهم روسيا الاتحادية وتنسق معهم على أعلى المستويات لتحقيق مصلحتها.

ولفت حداد إلى الأداء المتميز الذي قام به فرع الاتحاد خلال الفترة الماضية وضرورة الاستمرار بتلبية طموحات الطلبة ومصالحهم.

حضر المؤتمر نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس قسم الفروع الخارجية عامر طلاس وممثلو شركتي الطيران السورية وأجنحة الشام في روسيا.

مقالات ذات صلة

128 طن محصول العدس في السويداء

15-مايو-2022

حملة تلقيح وطنية لمتابعة الأطفال المتسربين الأحد القادم

2-يونيو-2022

كوريا الجنوبية تلغي جميع قواعد التباعد الاجتماعي  

15-أبريل-2022

إقرار المبالغ المخصصة لدعم البذار، ومحصول الذرة  

26-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى