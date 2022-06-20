غواصات نووية روسية تنفذ تدريبات صاروخية في بحر بارنتس

قال المكتب الصحافي في أسطول الشمال الروسي، إن الغواصتين النوويتين “سيفيرودفينسك” و”سمولينسك”، نفذتا بنجاح عمليات رمي صاروخية في بحر بارنتس.

وأضاف المكتب الصحافي في بيان، اليوم الإثنين، إن “غواصتين نوويتين تابعتين لأسطول الشمال الروسي، قامتا بتوجيه ضربات صاروخية ضد مجموعة سفن حربية للعدو المفترض في بحر بارنتس”.

وبحسب البيان، “تمكّن البحارة الروس بنجاح من إصابة الموقع المستهدف الصعب الذي مثل مجموعة من سفن الإنزال للعدو المفترض، وذلك باستخدام صواريخ كاليبر وغرانيت على مسافة حوالى 200 كلم”.

وشاركت في عملية الإطلاق طواقم الغواصة الصاروخية النووية “سيفيرودفينسك” من المشروع 885 “ياسن” والغواصة الصاروخية النووية “سمولينسك” من مشروع 949A “آنتي”.

وتدرب عناصر الغواصتين على عمليات الرمي الصاروخي المشترك، ومن سماته الضرب المتزامن لهدف بواسطة أنواع مختلفة من الصواريخ المجنحة ذات السرعات وخصائص التحليق المختلفة.

وأشار البيان، إلى أن معطيات المراقبة الموضوعية، دلت على أن الرمي الصاروخي كان ناجحاً، وتمّ إغلاق منطقة الرمي، أمام الملاحة وحركة الطيران في تلك الفترة.

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