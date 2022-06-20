فتاة تدعي أنها طبيبة وتدير مركز تجميل في المزة

فتاة تدعي أنها طبيبة وتدير مركز تجميل في المزة

وردت معلومات إلى إدارة الأمن الجنائي حول وجود مركز تجميل في (محلة المزة ) بدمشق يقوم بإجراء عمليات زراعة شعر وغيرها من عمليات التجميل وتديره فتاة تدعى ( د . خ ) تعرّف عن نفسها أنها طبيبة.

تم تحري المركز المذكور، وضبط بحوزة الفتاة المذكورة شهادة مزورة منسوبة لكلية الطب البشري بإحدى الجامعات السورية ،وبطاقة عضوية بنقابة الأطباء مزورة أيضاً.

تم إغلاق المركز أصولاً وتوقيف الفتاة، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف باقي المتورطين بذلك وسيتم تقديمها إلى القضاء المختص.