فوز المرشح اليساري غوستافو بيترو في الانتخابات الرئاسية الكولومبية

أصبح غوستافو بيترو أمس الأحد أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، حاصداً 50,47% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفقاً لنتائج رسمية تشمل 99% من الأصوات التي جرى فرزها.

وحصل خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز الذي أقرّ عبر “فيسبوك” بهزيمته، على 47,27% من الأصوات، أي بفارق نحو 700 ألف صوت، بحسب النتائج التي نشرتها الهيئة الوطنيّة المكلّفة تنظيم الانتخابات.

وكتب بيترو على تويتر: “اليوم هو يوم عيد للشعب. فلنحتفل بأول انتصار شعبي”. وسيكون توليه أعلى منصب في البلاد بمثابة زلزال سياسي في بلد يحتكر فيه المحافظون السلطة منذ عقود.