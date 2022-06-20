“نيويورك”: مقتل شخص وإصابة ثمانية في إطلاق نار

قتل شخص وأصيب ثمانية آخرون من جراء إطلاق نار وقع في مدينة نيويورك الأمريكية استهدف تجمعا بالتزامن مع احتفالات عيد الأب.

ونقلت شبكة ABC نيوز الأمريكية عن شرطة المدينة قولها: إن إطلاق النار استهدف حشداً تجمع على ممر للمشاة في حي هارلم بالمدينة عقب انتهائهم من حضور حفل ما أسفر عن مقتل شخص يبلغ من العمر 21 عاماً وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بينهم امرأتان.

وأعلنت الشرطة العثور على مسدس في محيط الحادث بينما لم تتمكن من اعتقال أي مشتبه به.

وأعلنت السلطات الأمريكية في وقت سابق اليوم مقتل مراهق وإصابة 3 آخرين بينهم شرطي في حادث إطلاق نار وسط العاصمة واشنطن.

ووفقا لمنظمة تتبع الهجمات المسلحة غان فيولانس أرشيف الأمريكية وقع 255 حادث إطلاق نار خلال العام الجاري.