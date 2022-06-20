وزير الإدارة المحلية يبحث مع السفير الإيراني علاقات التعاون في المجال البيئي

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق مهدي سبحاني سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي البيئة والإدارة المحلية.

وأشار الوزير مخلوف إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتي تستدعي تحركاً سريعاً وتضافراً للجهود محلياً وإقليمياً وعالمياً مبيناً أهمية التنسيق القائم مع إيران في هذا المجال بعد توقيع مذكرة التفاهم مع منظمة حماية البيئة في إيران لحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة ومكافحة ظاهرة العواصف الرملية والغبارية والحد منها.

وعبر مخلوف عن إمكانية التعاون المشترك في مجال إدارة النفايات الصلبة والاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال الإدارة المحلية والبلديات وتبادل الخبرات بين البلدين.

من جانبه، أعرب سبحاني عن رغبة بلاده في تطوير ودفع علاقات التعاون الثنائية مؤكداً أن مسالة البيئة تعتبر من المواضيع المهمة التي يجب العمل عليها بين البلدين وتطويرها.

مقالات ذات صلة

سلة الجيش تنتظر العلاج

30-ديسمبر-2019

“وجه” البولوني.. مجتمع يُعاني الزّيف والفصام

3-أبريل-2018

ملتقى النحت والتصوير الزيتي.. خلاصة تجارب تعكس حضارة سورية

9-سبتمبر-2021

معرض للخط العربي والتصوير الضوئي والخزف في متحف دمر

21-ديسمبر-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى