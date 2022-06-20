وزير الإدارة المحلية يبحث مع السفير الإيراني علاقات التعاون في المجال البيئي

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق مهدي سبحاني سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي البيئة والإدارة المحلية.

وأشار الوزير مخلوف إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتي تستدعي تحركاً سريعاً وتضافراً للجهود محلياً وإقليمياً وعالمياً مبيناً أهمية التنسيق القائم مع إيران في هذا المجال بعد توقيع مذكرة التفاهم مع منظمة حماية البيئة في إيران لحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة ومكافحة ظاهرة العواصف الرملية والغبارية والحد منها.

وعبر مخلوف عن إمكانية التعاون المشترك في مجال إدارة النفايات الصلبة والاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال الإدارة المحلية والبلديات وتبادل الخبرات بين البلدين.

من جانبه، أعرب سبحاني عن رغبة بلاده في تطوير ودفع علاقات التعاون الثنائية مؤكداً أن مسالة البيئة تعتبر من المواضيع المهمة التي يجب العمل عليها بين البلدين وتطويرها.