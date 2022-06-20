وفاة ثلاث طفلات بحريق في بلدة أم المياذن بريف درعا الجنوبي الشرقي

توفيت 3 طفلات باندلاع حريق في منزل ببلدة أم المياذن بريف درعا الجنوبي الشرقي صباح اليوم وأصيبت سيدة بحالة اختناق.

وقال قائد فوج إطفاء درعا العقيد محمد محاميد “إنه فور تلقيهم بلاغ حريق المنزل توجهت سيارة إطفاء وبرفقتها سيارة صحية لنقل المصابين إلى المشفى مشيراً إلى أنه تم إخماد الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة في حين تمكن الأهالي من نقل المصابين إلى مشفى درعا الوطني.

من جانبه أوضح مدير مشفى درعا الوطني الدكتور يحيى كيوان أن المشفى استقبل 3 طفلات متوفيات إثر اختناقهن بسبب حريق اندلع في منزلهن في حين إدخلت جدتهن العناية المشددة بسبب اختناقها لتلقي العلاج اللازم.

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