الصين: الوجود الأميركي في سورية غير شرعي

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الولايات المتحدة الأميركية بأنها “الجاني الرئيسي” في كل العصور، في إشارة إلى تبعات الحروب التي خاضتها.

وقال ليجيان خلال تغريدة له في “تويتر”، إنّ “الحروب التي أثارتها واشنطن في الشرق الأوسط منذ عام 2001 أودت بحياة 900 ألف شخص، من بينهم 335 ألف مدني”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية أنّ “الوجود الأميركي في شمال شرق سورية غير شرعي، ويأتي بذريعة مساعدة الكرد في القضاء على تهديد داعش”. لافتاً إلى أنّ “الجيش الأميركي يُسيطر على أكبر حقول النفط والغاز في سورية ويصدر النفط إلى قواعده في العراق منذ أكثر من 5 سنوات”.