الصين: الوجود الأميركي في سورية غير شرعي

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الولايات المتحدة الأميركية بأنها “الجاني الرئيسي” في كل العصور، في إشارة إلى تبعات الحروب التي خاضتها.

وقال ليجيان خلال تغريدة له في “تويتر”، إنّ “الحروب التي أثارتها واشنطن في الشرق الأوسط منذ عام 2001 أودت بحياة 900 ألف شخص، من بينهم 335 ألف مدني”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية أنّ “الوجود الأميركي في شمال شرق سورية غير شرعي، ويأتي بذريعة مساعدة الكرد في القضاء على تهديد داعش”. لافتاً إلى أنّ “الجيش الأميركي يُسيطر على أكبر حقول النفط والغاز في سورية ويصدر النفط إلى قواعده في العراق منذ أكثر من 5 سنوات”.

مقالات ذات صلة

الخزعلي بعد غارات تركية: مقاومو العراق سيلقنون الاحتلال التركي درساً قاسياً

2-فبراير-2022

تحرير مدينة كراسني ليمان في أوكرانيا

28-مايو-2022

ميناء الفجيرة الثاني عالميًا بخدمات تموين السفن

3-مايو-2022

ضبط اثنين من مروجي مخدرات في حمص

15-مايو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى