الفنان رائد خليل ينال جائزة مهرجان الفكاهة- إيطاليا
دمشق- البعث أون لاين:
حصل الزميل في جريدة”البعث”- الفنان رائد خليل على الجائزة الثالثة في مهرجان”الفكاهة والهجاء”- إيطاليا
والذي تنافس فيه 188 رساماً من 43 دولة على مستوى العالم، حيث أقيمت المسابقة تحت عنوان”العبقرية والانضباط .. الجنون كمحرك إبداعي”.
وتناولت لوحة خليل النظرية النسبية لاينشتاين ذات المضامين المعقدة بأسلوب ساخر، حيث جعلت الميكانيكي يقوم بصيانة النظرية وإصلاحها، في دعوة لتطوير المفاهيم الإنسانية بما يواكب الواقع، وبشكل يفتح الباب لإعادة النظر بكل نظريات هذا العالم.