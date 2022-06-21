الفنان رائد خليل ينال جائزة مهرجان الفكاهة- إيطاليا

دمشق- البعث أون لاين: حصل الزميل في جريدة”البعث”- الفنان رائد خليل على الجائزة الثالثة في مهرجان”الفكاهة والهجاء”- إيطاليا

والذي تنافس فيه 188 رساماً من 43 دولة على مستوى العالم، حيث أقيمت المسابقة تحت عنوان”العبقرية والانضباط .. الجنون كمحرك إبداعي”.