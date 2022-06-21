انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وأجواء سديمية  في المناطق الشرقية والبادية

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية معتدلة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية وخلال الليل يكون الجو لطيفاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحاً.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها 75 كيلو متراً بالساعة تؤدي إلى إثارة الغبار وخاصة في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج أحياناً.