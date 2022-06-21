رصد حالة دفتريا في الزبداني

كشفت وزارة الصحة اليوم أنه تم في السابع من الشهر الجاري إبلاغ مديرية الرعاية الصحية الأولية في الوزارة عن أعراض حالة مشتبهة بمرض الدفتريا “الخناق” لشاب في منطقة الزبداني وتمت الاستجابة اللحظية عبر أخذ عينة مخبرية من الشاب ومخالطيه وإرسالها إلى مخبر متخصص ومعتمد من منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، إضافة إلى تعزيز عمل فرق الترصد الصحية بالمنطقة ومحيطها وتنفيذ حملة لقاح محلية كاستجابة وقائية بإعطاء اللقاح الخماسي للأطفال “دفتريا.. كزاز .. سعال ديكي .. المستدمية النزلية.. التهاب كبد بائي” دون الـ5 سنوات واللقاح الثنائي الطفلي “دفتريا وكزاز” حتى الـ7 سنوات واللقاح الثنائي الكهلي “دفتريا وكزاز” لأكبر من 7 سنوات وخاصة لمن تجاوزت الجرعة السابقة عنده أكثر من 5 سنوات وذلك في كامل منطقة الزبداني مع الإشارة إلى أن حملات اللقاح مستمرة في المناطق المحيطة لرفع نسبة الممنعين من المرض.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الشاب صدرت اليوم وكانت “دفتريا غير مذيفنة” أي إصابة غير شديدة لا تتسبب بحدوث وباء وحسب التعريف القياسي للدفتريا من منظمة الصحة العالمية هي حالة مستبعدة علما أنه من الممكن وجودها في أي مجتمع إلا أن اللقاح يمنع سرايتها مشيرة إلى أن الحالة تماثلت للشفاء بعد الخضوع للعلاج دون حدوث اختلاطات.

كما بينت الوزارة أنه تم الإبلاغ عن حالتين مشتبهتين أيضا في الزبداني بتاريخ الـ19 من حزيران حيث تم أخذ العينات اللازمة وإرسالها للمخبر المعني في اليوم ذاته ولم تصدر النتيجة حتى الآن وسيتم الإعلان عن النتيجة فور صدورها.