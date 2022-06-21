ضبط ثمانية مخابز مخالفة بدمشق

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق 8 ضبوط بحق مخابز مخالفة مع تغريم سبعة منها بأكثر من 700 مليون ليرة سورية.

وأوضحت المديرية  أنه تم تنظيم سبعة ضبوط بحق مخابز جامع دمر والقيصري والسعادة والشرشار وبستان الدور والسسا والنجاح لمخالفة التعليمات والأنظمة المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن عبر بيع الخبز التمويني خارج البطاقة ونقص التخريجات وتم تغريمها جميعاً بـ725 مليون ليرة سورية.

بينما نظم ضبط بحق مخبز الصباح بمخالفة تجميع البطاقات الإلكترونية بقصد الاتجار بالخبز التمويني المدعوم وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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