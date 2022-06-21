لقاءٌ تضامنيّ في لبنان لدعم سورية في مواجهة الإرهاب

عُقد في مقر السفارة السورية في لبنان اليوم لقاء تضامني مع سورية لإدانة العدوان الصهيوني الأخير على بعض النقاط جنوب دمشق، وتأكيد دعم سورية في مواجهتها للإرهاب الأميركي والصهيوني والتركي.

وأكد المجتمعون أن “اللقاء اليوم ليس لإدانة العدوان فقط وإنما لإدانة الصمت الدولي المخجل الذي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان وغيره”، مشدّدين على أن سورية ما كانت لتُستهدف بهذه المؤامرة على مدى أكثر من أحد عشر عاماً لولا مواقفها الوطنية والقومية ودفاعها عن القضية الفلسطينية والمقاومة العربية.

من جهته، أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم تمسّك سورية بوحدتها وسيادتها وبحقها في تحرير أرضها من المحتلين والإرهابيين، لافتاً إلى أن العدوان الصهيوني الأخير جاء لنجدة الإرهاب الذي هُزم أمام سورية شعباً وجيشاً.

يُشار إلى أن اللقاء عُقد بدعوة من الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية والحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة وبحضور الوزير السابق الحاج محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، ومنسق عام الحملة الأهلية معن بشور وحشد كبير من ممثلي الأحزاب والفصائل والجمعيات اللبنانية والفلسطينية.