مخلوف يبحث التعاون مع”الأمم المتحدة الإنمائي”و”مفوضية اللاجئين”

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو ان دي بي” رملة الخالدي والممثل المقيم للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين سيفانكا دارشا دانابالا مشاريع التعاون القائمة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

الوزير مخلوف بين أهمية مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية الذي ينفذ بالعمل المشترك بين أكثر من منظمة بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي داعياً ممثلي البرنامج والمفوضية لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع العودة الآمنة والطوعية للمهجرين الموجودين بالخارج.

من جانبها أكدت الخالدي ضرورة متابعة العمل بالتنسيق مع الوزارة وفق البرامج الذي ينفذ حالياً مع إمكانية دراسة العمل وفق نهج تشاركي تكاملي مع المنظمات الإنسانية الأخرى كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع الجهات المحلية بهدف تقديم خدمات متكاملة والسعي لتأمين التمويل اللازم لذلك.

بدوره أشار دانابالا إلى ضرورة متابعة التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمل المفوضية والعمل لتهيئة الظروف الملائمة لعودة المهجرين إلى وطنهم مع تقديم خدمات متكاملة تل