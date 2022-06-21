مخلوف يبحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو ان دي بي” رملة الخالدي والممثل المقيم للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين سيفانكا دارشا دانابالا مشاريع التعاون القائمة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

الوزير مخلوف أشار خلال اللقاء إلى أهمية التركيز على الأولويات المتمثلة بعودة المهجرين إلى وطنهم ومتابعة العمل بالتوازي في كل المناطق لتوفير جميع الخدمات من بنى تحتية ومدارس ومشاف ومشاريع سبل العيش وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تعزيز خدمات الإدارة المحلية وتنمية قدرات المجالس المحلية في إدارة مواردها.

وبين مخلوف أهمية مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية الذي ينفذ بالعمل المشترك بين أكثر من منظمة بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي داعياً ممثلي البرنامج والمفوضية لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع العودة الآمنة والطوعية للمهجرين الموجودين بالخارج.

ولفت إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تعتبر أحد أهم الضغوطات التي تمنع عودة المهجرين.

من جانبها أكدت الخالدي ضرورة متابعة العمل بالتنسيق مع الوزارة وفق البرامج الذي ينفذ حالياً مع إمكانية دراسة العمل وفق نهج تشاركي تكاملي مع المنظمات الإنسانية الأخرى كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع الجهات المحلية بهدف تقديم خدمات متكاملة والسعي لتأمين التمويل اللازم لذلك.

بدوره أشار دانابالا إلى ضرورة متابعة التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمل المفوضية والعمل لتهيئة الظروف الملائمة لعودة المهجرين إلى وطنهم مع تقديم خدمات متكاملة تل