مشروع للكمبوست والمكعبات العلفية في درعا

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو إن دي بي” بالتعاون مع مديرية زراعة درعا عن مشروع جديد لإنتاج السماد العضوي الكمبوست والمكعبات العلفية.

وأوضح مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش أن المستفيدين من المشروع العمال الزراعيون من الذكور والإناث من غير العاملين في الدولة أو المرتبطين بعمل آخر والقاطنين في بلدات ومدن طفس وإبطع وإزرع والحراك مبيناً أن مدة تنفيذ المشروع ستة أشهر.وأشار إلى أن المستفيدين سيتم اختيارهم من العائلات العائدة أو المتضررة من الأزمة ذوي الخبرة بالأعمال الزراعية شرط أن يكونوا معيلين لأسرهم.

ولفت مدير الزراعة إلى أن المشروع يدعم ذوي الإعاقة القادرين على تلبية متطلبات العمل على أن يتم التسجيل في الوحدة الإرشادية أو الجمعية الفلاحية حتى الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي.