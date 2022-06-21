مصادر لـ “البعث”.. إعفاء رئيس اللجنة التنفيذية في حمص والبديل مؤقت

علمت “البعث” من مصادر خاصة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام قرر إعفاء رئيس اللجنة التنفيذية في محافظة حمص بسبب غياب الانسجام بين أعضائها وكثرة المشاكل التي واجهت رياضة المحافظة وأنديتها خصوصاً في الفترة القريبة الماضية.

وكشفت المصادر ذاتها أن المكتب التنفيذي كلف رئيس مكتب التنظيم بتسيير أعمال اللجنة مؤقتاً لحين اختيار اسم جديد لقيادة الرياضة الحمصية.

وبعيداً عن تفاصيل القرار وموجباته، فإن رياضة حمص لم تكن كما تتمنى كوادرها خلال الفترة الماضية، خصوصاً من النواحي الإدارية، فنادي الكرامة يعيش في ظل فراغ إداري منذ مدة ليست بالقصيرة، بعد استقالة رئيس النادي ما أثر على ألعابه، حيث كادت كرة القدم أن تودع الدوري الممتاز، كما أن نادي الوثبة عاش فترة تخبط طويلة إدارياً قبل أن تستقر أموره في ظل الإدارة الحالية.

إضافة لذلك، فإن ملعبي كرة القدم البلدي والباسل لم تستطع التنفيذية أن تصل بهما إلى الصورة المثالية، وسط تبادل الاتهامات بين التنفيذية والمكتب التنفيذي حول المسؤولية عن ذلك، دون أن نجد حلاً جذرياً وسريعاً لهذا الملف المُلح.

على العموم.. كل ما نتمناه أن تتمكن اللجنة بعد التغيير فيها من تنقية أجواء رياضة المحافظة، وتجد الطريقة المثلى لحل مشاكلها، مع تصحيح المسار الإداري وطريقة التعامل مع الكثير من المفاصل التي لم تكن مرضية، وتسببت بتراجع في النتائج والمستوى.

المحرر الرياضي