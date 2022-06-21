مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات متفجرة داخل مخيم بلاطة

استهدف مقاومون فلسطينيون صباح اليوم الثلاثاء، جنود الاحتلال الإسرائيلي بعبوات متفجرة، أثناء اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أنه جرى تفجير عبوات محلية الصنع قرب جنود الاحتلال داخل مخيم بلاطة، وذلك قبل انسحابها إلى حاجز حوارة.

وداهم جيش الاحتلال عددا من المنازل الفلسطينية في مخيم بلاطة، من بينها منزل المواطن محمد أبو ذراع، وعاثت فيه خرابا، قبل أن تقوم باعتقال الشابين أحمد ومحمد أبو ذراع، وتفرج عنهما في وقت لاحق.

وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني وأعمال المقاومة النوعية، خلال شهر مايو/أيار المنصرم.