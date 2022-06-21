مقتل 260 مدنياً في هجوم لمسلحين بمنطقة أوروميا الإثيوبية

أسفر هجوم شنّه مسلّحون على منطقة “أوروميا” في غربي إثيوبيا عن مقتل 260 مدنياً على الأقل، وفقاً لشهود عيان قالوا إن ضحايا الهجوم الذي وقع السبت هم من عرقية “الأمهرة”، وهي أقلية في المنطقة.

وقال أحد السكان هناك: إن عدد القتلى 260، فيما ذكر آخر أنهم 320، وهو ما يجعل الهجوم واحداً من أكثر الهجمات دموية على المدنيين في إثيوبيا منذ سنوات، وأشار إلى أن المهاجمين ينتمون إلى جماعة من عرقية “الأورومو” تسمّى جيش تحرير أورومو.

ولم تشر الأنباء إلى ارتباط الهجوم بالصراع الدائر في منطقة “تيغراي” الواقعة شمالي البلاد الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020 وأودي بحياة الآلاف وشرد الملايين.