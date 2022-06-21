وزير العدل تحت قبة مجلس الشعب: الاستمرار بتأهيل العدليات وتسريع وتيرة البت بالدعاوى

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ أداء وزارة العدل والقضايا المتصلة بعملها والاجراءات المتخذة لتسريع وتيرة البت بالدعاوى القضائية.

وأكد وزير العدل القاضي أحمد السيد خلال الجلسة أن الوزارة مستمرة بعملية إعادة تأهيل وترميم العدليات المتضررة جراء الإرهاب وإقامة عدليات جديدة حيث تم الانتهاء من بناء وتجهيز محكمتين في دير عطية وقارة بريف دمشق في حين أصبح القصر العدلي في محردة بحماة جاهزاً وسيتم افتتاحه قريباً مع استمرار تنفيذ وتجهيز عدلية صلخد والقصر العدلي في كل من السويداء ودير الزور وإعادة تأهيل القصر العدلي في حمص.

وأشار الوزير السيد إلى أنه تم إعداد مشاريع قوانين تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للقضاة مع الحفاظ على مجانية إجراءات ومراحل التقاضي مؤكداً الحرص على استقلال السلطة القضائية مع تحقيق معايير النزاهة وسيادة القانون.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتقليص المدد الزمنية بين الجلسات أمام المحاكم بالنسبة لأي دعوى وزيادة الاهتمام بتأمين السكن اللائق ووسائط النقل للقضاة وتعيين قضاة في المحاكم والقصور العدلية التي تعاني من النقص العددي وتأمين غرف إضافية لهم وإعادة تأهيل المجمع القضائي في منطقة الغاب بحماة.