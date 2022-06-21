غرامات ومخالفات تموينية في حماة

حماة- البعث أون لاين:

غرمت حماية المستهلك بحماة اليوم أصحاب صهاريج محروقات ومخابز بنحو 15 مليون ليرة لارتكابهم مخالفات جسيمة من نقص بالكيل لمادة البنزين ونقص وزن في ربطات الخبز لعدد من المخابز، وبين رياض زيود مدير التجارة الداخلية بحماة لـ “البعث اون لاين”أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطاً بمخالفة نقص كيل صهريج نقل بنزين بمقدار 164 لتراً بحق ” ح.عيسى ” وغرمته بـ 1,200 مليون ليرة وكذلك ضبطاً بمخالفة نقص كيل صهريج نقل بنزين بمقدار 97 لتراً بحق ” أ.ربيع ” وغرمته 725 ألف ليرة . فيما شملت بقية الضبوط ضبطاً لمخالفة الاتجار بالبنزين بحق المخالف” ر.حسن” . وضبطاً بحق مخب لمخالفته بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار 300 غ ، وغرمت صاحبه بـ 5,512 ملايين ليرة. وضبطاً بحق مخبز بري الشرقي في ريف سلمية لمخالفته بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار 120 غ وغرمت صاحبه المخالف ب 3,735 ملايين ليرة، وضبطاً بحق مخبز “عناب” بالغاب لمخالفته بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار 175 غ وغرمت صاحبه بـ 1,311 مليون ليرة، و 3 ضبوط بمخالفة التلاعب بقطع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية بحق ” م.إبراهيم” و ” ك.حبق” و” ح.نصور” وغرمت المخالفين بنحو 2.5 مليون ليرة بالإضافة لضبطاً لحيازة وبيع مواد منتهية الصلاحية بحق “م.الشقفة”. وأشار زيود بأن الدوريات نظمت أيضاً ضبطين بمخالفة تقاضي بدل خدمات زائد لقاء نقل الركاب وأجور حصاد بحق ” ف.أسد” و” ر.إبراهيم”، وضبطاً لحيازة مواد مجهولة المصدر بحق “م.أبو لفة”. وضبطاً لعدم تقديم بيان تكلفة للبوظة بحق المخالف “ع.حاتم” . و8 ضبوط لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم حيازة فواتير ، وعدم منح فواتير صحيحة، وأوضح زيود بأن دوريات حماية المستهلك تتابع وبشكل يومي الأسواق والفعاليات المتنوعة والأستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.