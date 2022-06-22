أسعار النفط تهبط بأكثر من 4% وخام “برنت” عند أدنى مستوى في نحو شهر

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، دون مستوى 110 دولارات للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 24 ايار/مايو من العام الجاري.

وجاء الهبوط في ظل تزايد المخاوف الاقتصادية حول الطلب على الخام، حيث تتزايد المخاوف بشأن احتمالية اتجاه اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود بسبب تأثير ارتفاع معدلات الفائدة.

وبحلول الساعة 09:37 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.49% إلى 104.6 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 4.05% إلى 109.8 دولار للبرميل.

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