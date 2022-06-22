أكثر من 19 مليار ليرة قيمة قمح مسلم لـ “حبوب حمص”

حمص – صديق محمد

بلغ إجمالي قيم فواتير الأقماح التي صرفها المصرف الزراعي التعاوني في حمص منذ بدء عمليات التسويق ولغاية تاريخه نحو 19 مليار ليرة سورية للفلاحين الذين سلّموا محصولهم لفرع السورية للحبوب.

وبيّن مدير المصرف الزراعي التعاوني في حمص محمد الأحمد لـ “البعث” أن المبالغ المحولة لفرع حمص وصلت حتى تاريخه إلى 51 مليار ليرة، منها 5 مليارات من فرع إكثار البذار، لافتاً إلى أنه تمّ استلام قوائم من فرع الحبوب بقيمة 24 ملياراً، وصرف نحو 19 مليار ليرة منها، علماً أن عمليات الصرف مستمرة في كافة فروع المصرف المنتشرة في المحافظة (القصير – الرستن – تلكلخ – حمص) في ظل توافر الاعتماد المالي، وأن فرعي المؤسّسة العامة لإكثار البذار والحبوب يقومان بتحويل قيم الفواتير إلى فروع المصرف الزراعي بشكل يومي ليتمّ صرفها بيسر وسهولة دون أي تأخير وفق القوائم الواردة من كل فرع على حده، موضحاً أن آلية الصرف ميسّرة بحيث يستطيع الفلاح الحضور شخصياً أو وكيلة القانوني لاستلام القيم مباشرة، بينما الأعضاء التعاونيون تقوم لجنة المادة 17 من النظام المالي والمؤلفة من مشرف ومحاسب ورئيس جمعية باستلام القيم وتوزيعها على الأعضاء التعاونيين، وبلغ عدد المستفيدين حتى الآن أكثر من 500 عضو بما فيهم جمعيات تعاونية.