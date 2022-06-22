استشهاد موجه تربوي في درعا برصاص مجهولين

استشهد موجه تربوي في درعا من جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين أثناء عودته إلى مدينة بصرى الشام بالريف الشرقي.

وبين مدير تربية درعا المهندس منهل العمارين أن مسلحين اعترضوا حافلة عند مفرق بلدة السهوة بالريف الشرقي وأقدموا على إنزال الموجه التربوي للتعليم الاساسي حلقة أولى رئبال المقداد وأطلقوا الرصاص عليه بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده على الفور.

ولفت العمارين إلى أن الشهيد المقداد تواجد في مديرية التربية حتى بعد ظهر اليوم ومن ثم غادر إلى مدينة بصرى الشام حيث يقيم.

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