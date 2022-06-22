افتتاح مركز طوارئ للكهرباء في كيتلون

البعث اون لاين – ذكاء أسعد:

بسبب ظروف التقنين الحالية وكثرة الأعطال خاصة في فصل الشتاء وبسبب تزويد قرى ريف سلمية الشمالي “كيتلون ، زغرين ، الربا ، مزرعة المتنبي وعدة مزارع مجاورة” بالكهرباء من محطة الشيخ علي كاسون، ونظراً لبعد هذه القرى عن المركز المذكور فقد كان التأخر بصيانة وإصلاح الأعطال الكهربائية سيد الموقف ما أدى لزيادة معاناة أهالي هذه القرى .

وبين رئيس قسم كهرباء سلمية المهندس فاضل وردة أنه تم اليوم افتتاح مركز طوارئ يخدم هذه القرى بكادر فني مؤلف من ستة عناصر لتأمين خدمات الصيانة وحل مشكلات الأعطال لدى مايزيد عن 3000 مشترك .