المتحدثة باسم البيت الأبيض: بايدن يفعل كل ما بوسعه لـ”يزيد” من معاناة الأمريكيين

البعث – وكالات:

أخطأت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، وقالت: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفعل كل ما بوسعه لـ”يزيد” من معاناة الأمريكيين، ثم تداركت زلة اللسان.

وفي معرض ردّها على سؤال عن الإجراءات التي تتخذها إدارة بايدن لدعم الأسر بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أثناء المؤتمر الصحفي قالت جان بيير: من الواضح أن الرئيس يقوم بكل ما بوسعه من خطوات ليزيد من.. “لتتدارك” لتخفيف معاناة العائلات الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات على موسكو بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ما أدّى إلى اضطراب سلاسل التوريد ومشكلات اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.6%، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول 1981، بينما ارتفعت أسعار البنزين فوق 5 دولارات للغالون لأول مرة في التاريخ، في 10 حزيران الجاري.

في سياق متصل، أقرّ رجل الأعمال والملياردير الأمريكي راي داليو أن العقوبات المفروضة ضد روسيا ألحقت ضرراً كبيراً بالولايات المتحدة والغرب، وأدّت إلى تدهور موقف واشنطن في السياسة الدولية.

وقال داليو لمجلة دير شبيغل الألمانية: إن “الغرب يعاني من العقوبات التي فرضها بنفسه على روسيا، وتسعى الكثير من الدول إلى التخلص من سندات الحكومة الأمريكية، لأنها تخشى أن تتم معاملتها بالطريقة نفسها التي تم التعامل بها مع روسيا، وهذا يغيّر ميزان القوى في جميع أنحاء العالم”.

واعتبر داليو وهو مؤسس شركة بريدج ووتر للاستثمار وواحدة من أكبر صناديق التحوّط في العالم، أن العقوبات الأمريكية والغربية ضد موسكو أضعفت موقف واشنطن في السياسة الدولية بسبب ردّ فعل الدول الأخرى التي أصبحت تخشى الاستثمار في الأوراق والسندات المالية الأمريكية.

وقال داليو: على الرغم من أن العقوبات الاقتصادية ربما تكون السلاح الوحيد المتاح الذي يمكن لواشنطن أن تستخدمه ضد روسيا، لكن الحقيقة أن الإجراءات المعادية لموسكو غير فعّالة ولم تحقق أهدافها.