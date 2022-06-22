امتحانات القامشلي سارت بأجواء هادئة ومريحة

القامشلي – كارولين خوكز

أوضح مدير التربية المساعد للتعليم الثانوي بالحسكة عيسى الأحمد أن العملية الامتحانية في القامشلي سارت بجو من الهدوء والطمأنينة والمتابعة الحثيثة، وأنه تم توفير كافة مستلزمات العملية الامتحانية ووسائل الراحة في المراكز والقاعات، مبيناّ أن عدد الطلاب والتلاميذ المتقدمين للامتحانات العامة بفروعها كافة بلغ 9100 طالباً وتلميذاً موزعين على 57 مركزاً في القامشلي وريفها.

تحدث بعض الطلاب الذين التقتهم “البعث “عن ارتياحهم للأجواء الهادئة والمريحة في قاعات الامتحانات مع توفر كافة وسائل الراحة أثناء سير العملية الامتحانية، معتبرين أن الاسئلة لكافة المواد كانت متناسبة مع المستويات المعرفية والمهارية.

وأعرب اهالي عن فرحهم بتجاوز وتحدي كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه العملية التربوية في منطقة القامشلي.