بدء صرف الدفعة الثانية من أثمان القمح للمزارعين في السويداء

بدأ المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء اليوم بصرف قيم الدفعة الثانية من أثمان القمح المسلم من قبل المزارعين لمركز استلام الحبوب .

وقال مدير المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء المهندس نسيم حديفة اليوم: “إن قيمة الدفعة تبلغ 250 مليون ليرة سورية وتضاف إلى دفعة أولى تم صرفها خلال اليومين الماضيين بقيمة 82 مليون ليرة” مبيناً أن الصرف يتم استناداً للجداول الواردة للمصرف بأسماء المزارعين من مركز استلام الحبوب وذلك بعد اقتطاع الدين المستحق عليهم تجاه المصرف في حال وجوده.

ولفت المهندس حديفة إلى توافر سيولة لدى المصرف لدفع كامل أثمان القمح المسلم من قبل المزارعين بشكل ميسر دون تأخير مع الجاهزية أيضا لصرف أثمان القمح للمزارعين الذين يوردون محصولهم إلى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار فور تحويل قوائم بأسمائهم من المؤسسة للمصرف .

وكان المصرف الزراعي التعاوني وفروعه بالسويداء فتح أكثر من كوة لتسريع عمليات صرف أثمان القمح مع إجراء عملية ربط بواسطة برنامج الكتروني بين مكتب الحبوب والمصرف لقراءة القوائم الواردة الكترونياً.