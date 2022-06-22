تدمير أوكار لـ”داعش” في عملية أمنية عراقية

البعث – وكالات:

أطلقت القوات العراقية اليوم عملية أمنية في عدد من قرى محافظة ديالى شرق البلاد.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن قيادة عمليات ديالى ومن خلال فرقة المشاة الأولى شرعت بتنفيذ عملية أمنية في قاطع الفرقة الأولى لتفتيش قرى محمود العلي وإدريس والشيخ قادر ومختار وبيت لطيف في ديالى.

وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين مطلوبين وتدمير أوكارهم وتعزيز الأمن والاستقرار في القاطع، وكانت القوات العراقية دمّرت أمس ستة أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.