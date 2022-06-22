زراعة التبغ تزداد توسعاً في درعا.. وثبات السعر المشجع الأساسي

درعا – دعاء الرفاعي

شهدت زراعة التبغ في درعا توسعاً في المساحات المزروعة بنسبة تتجاوز 100٪ عن المساحات المزروعة في العام الماضي.

وبيّن رئيس قسم الزراعة والبحث العلمي في المؤسّسة العامة للتبغ المهندس فادي سويدان أن المساحة المزروعة حالياً تُقدّر بـ2400 دونم، ويتجاوز عدد المزارعين لهذا المحصول 700 مزارع. وأضاف سويدان أن الصنف “برلي” المروي الذي تشتهر بزراعته المحافظة يتمتّع بمردودية عالية وجودة ممتازة، حيث سيضاف صنف تبغ جديد لزراعته غير البرلي وهو صنف البلدي، والذي يدخل لأول مرة إلى المحافظة كتجربة جديدة.

وأوضح سويدان أن المؤسّسة والجهات المعنية بالقطاع الزراعي تدعم المزارعين بالسماد والمبيدات وعبوات تغليف المحصول والإرشاد الزراعي والمازوت بالسعر المدعوم، كما زادت المؤسّسة الكميات إلى 50 ليتراً للدونم كل شهر، فضلاً عن تقديم الشتول، على أن يُسدّد ثمنها عند تسليم الموسم، لافتاً إلى أن سعر الصنف الممتاز بلغ 4800 ليرة بزيادة 42٪ عن العام الماضي، والكميات المتوقع إنتاجها لهذا العام تتجاوز 500 طن من كامل إنتاج المحافظة، حيث تتوزع مناطق زراعته في مناطق المزيريب وطفس وازرع والصنمين وتل شهاب وخربة قيس.

مزارعو التبغ في درعا أكدوا أن الدافع الأساسي لزراعة التبغ هو سعره المحدّد الذي لا يخضع لتقلبات السوق المحلية كالخضار والفواكه، كونه من الزراعات المدعومة، إذ تقدّم مؤسّسة التبغ المازوت بسعره المدعوم للمزارعين كخطوة تشجيعية على الاستمرار بزراعته.

تجدرُ الإشارة إلى أن زراعة التبغ توقفت في المحافظة منذ عام 2013 وشهدت عودة تدريجية مع نهاية عام 2018 بمساحات قليلة.