طباع يبحث مع السفير البحريني سبل التعاون التربوي بين البلدين

وأشار طباع خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم إلى أهمية تجديد توقيع الاتفاقية الموقعة بين البلدين ووضع برنامج تنفيذي لها منوهاً بدور القطاع التربوي في سورية في الحفاظ على تماسك المجتمع من خلال تعزيز التركيز على الانتماء الوطني والقومي لدى الطلاب.

وقدم طباع لمحة موجزة عن الواقع التربوي في سورية خلال الحرب وآلية العمل على ترميم المدارس وتأهيلها مؤكداً حرص الدولة السورية على استقطاب الطلاب السوريين أينما كانوا لضمان حقهم في التعليم.

بدوره السفير سيار أكد حرص بلاده على دعم خطوات الوزارة في مجال تأهيل المدارس انطلاقاً من علاقات الأخوة القائمة بين البلدين مبدياً الرغبة في إعادة تجديد الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.