كمال خير بك… شاعر يرسم معالم النهضة والحداثة

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن سلسلة “آفاق ثقافية”، كتاب (كمال خير بك .. شاعر يرسم معالم النهضة والحداثة)، تأليف: د. وائل بركات. وتصميم الغلاف: عُلا حسام الدين.
وكمال خير بك شاعر ومناضل، ترافق بزوغه الشعري مع تصورات الحداثة العربية الجديدة وبداياتها المرتابة حيناً والخجولة أحياناً، لكنها فتحت الباب ولن يُغلق. دخله كمال مُجدِّداً أداءً وتنظيراً. واكب فرسان الحداثة الذين جاؤوا بعد الثلاثي العراقي الرائد في التجديد (الملائكة والسياب والبياتي)، فأضافوا على مشروع الحداثة وطوروه، فظهرت جهود أدونيس ويوسف الخال وأنسي الحاج ونذير العظمة ومحمد الماغوط وغسان مطر… وغيرهم كثير. وكان معهم كمال خير بك الذي كتب في بداياته الشعر التقليدي (ديوان البركان)، ثم تحوّل إلى الحداثة ليحفر اسمه بين شعرائها البارزين.
الكتاب يقع في 464 صفحة من القطع المتوسط.

مقالات ذات صلة

/32/ لجنة للشراء من المزارعين.. 5.5 مليارات ليرة سددتها مؤسسة التبغ للموردين

29-نوفمبر-2018

صاروخ باليستي يستهدف مرتزقة العدوان في الساحل الغربي لليمن

18-سبتمبر-2018

غرفة تجارة قم تسبر تجارب الاستثمار في “تجارة طرطوس”

31-يوليو-2019

“أكساد” ووزارة الزراعة في سلطنة عمان… نحو تطوير التعاون

7-مايو-2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى