لافروف في زيارة رسمية إلى طهران اليوم

لافروف في زيارة رسمية إلى طهران اليوم

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيقوم بزيارة رسمية إلى طهران اليوم.

وكتب أوليانوف على قناته في “تيليغرام” أمس: “غداً سيقوم لافروف بزيارة رسمية إلى إيران”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال في وقتٍ سابق إنّ وزير الخارجية الروسي سيزور إيران، نهاية الأسبوع الجاري، لبحث العلاقات وتعزيز التعاون في القوقاز ومنطقة أوراسيا.

وتعدّ هذه الزيارة الأولى للافروف في عهد الحكومة الإيرانية الجديدة التي تشكلت في آب/أغسطس الماضي. وكان الوزير الروسي زار طهران في نيسان/أبريل 2021، وأجرى مباحثات مع نظيره الإيراني آنذاك محمد جواد ظريف.