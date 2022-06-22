مادورو: الدول النامية تعاني من العقوبات المفروضة على روسيا

دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا، لأن عواقبها تؤثر سلبا على الدول النامية.

وقال مادورو أثنا خطاب تم بثه في صفحته على “تويتر”: “هنا، في كاراكاس، أعلن أنه من الضروري إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا. يجب تطبيع الوضع الاقتصادي في العالم الذي تعاني منه الدول الجنوبية”.

وأضاف: “يقارب البعض سلوك أوروبا والولايات المتحدة بالانتحار الاقتصادي”.

وتابع: “إن النخب الأوروبية والأمريكية صماء وعمياء، ولا تريد أن ترى الوضع الحقيقي بسبب الغطرسة والشعور بالتفوق والرغبة في الانتقام من روسيا”.